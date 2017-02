Der deutsche Leitindex setzte seinen richtungslosen Handel auch zur Wochenmitte fort und verbuchte einen marginalen Kursrückgang um 0,05% auf 11.543 Punkte. Doch diese scheinbare Bewegungslosigkeit trügt, denn intraday legten die Blue Chips durchaus Meter zurück: mit dem Tageshoch bei 11.591 schrammte der DAX nämlich nur knapp an der 11.600er-Hürde vorbei, während das Tagestief (11.480) die Kurse sogar auf den bislang niedrigsten Stand dieser Handelswoche drückte. Durch die gestrige Nullnummer bleibt das deutsche Börsenbarometer also zunächst im charttechnischen Niemandsland stecken, wobei die Tendenz zur Unterseite aktuell etwas stärker ausgeprägt zu sein scheint. Damit könnte ein Szenario Gestalt annehmen, das sich am Montag...

Den vollständigen Artikel lesen ...