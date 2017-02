Bülach (ots) -



Der Verwaltungsrat der Vetropack Holding AG hat Johann Reiter,

Leiter des Geschäftsbereichs Schweiz/Österreich, per 1. Januar 2018

zum CEO der Vetropack-Gruppe ernannt. Claude R. Cornaz, der bis Ende

2017 die Vetropack-Gruppe als CEO leitet, wird sich aus dem

operativen Geschäft zurückziehen und der Generalversammlung 2018 als

neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Hans Rüegg,

Verwaltungsratspräsident der Vetropack-Gruppe stellt sich der

Generalversammlung vom 10. Mai 2017 für ein weiteres Jahr zur Wahl

und wird an der Generalversammlung 2018 altershalber aus dem Gremium

ausscheiden.



Der designierte CEO der Vetropack-Gruppe, Johann Reiter, leitet

seit dem 1. November 2010 erfolgreich den Geschäftsbereich

Schweiz/Österreich. Dieser Geschäftsbereich besteht aus dem Schweizer

Unternehmen Vetropack AG und der Vetropack Austria GmbH. Als Mitglied

der Gruppenleitung ist er zudem nicht nur mit den Gegebenheiten der

beiden Ländern bestens vertraut, sondern kennt auch die

internationalen Herausforderungen der Glasindustrie, insbesondere

jener Länder, in denen die Vetropack-Gruppe vertreten ist. Die Suche

nach einem Nachfolger für Johann Reiter in seiner heutigen Funktion

wird umgehend eingeleitet.



«Mit Johann Reiter haben wir eine sehr erfahrene

Führungspersönlichkeit und einen profunden Kenner unserer Branche als

Nachfolger von Claude R. Cornaz gewählt», sagt der

Vetropack-Verwaltungsratspräsident Hans Rüegg. «Wir haben uns bewusst

für eine interne Rochade entschieden, weil Johann Reiter als Leiter

unseres grössten Geschäftsbereichs innerhalb der Branche und unserer

Gruppe bestens vernetzt ist. Er kennt sowohl unsere Führungskräfte

und Mitarbeitenden als auch die Anforderungen der Märkte und Kunden.»



Claude R. Cornaz wird sich Ende 2017 aus dem operativen Geschäft

zurückziehen und 2018 der Generalversammlung der Vetropack-Gruppe als

Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen. In dieser Funktion wird

er sich insbesondere der langfristigen, strategischen

Unternehmensentwicklung widmen.



«Ich freue mich, Johann Reiter eine strategisch gut ausgerichtete

und finanziell gesunde Vetropack-Gruppe mit einem starken Team

übergeben zu können», erklärt Claude R. Cornaz, der 18 Jahren lang

als CEO gewirkt und die Vetropack-Gruppe in dieser Zeit nachhaltig

weiterentwickelt hat.



Originaltext: Vetropack Holding AG

ISIN: CH0006227612



Kontakt:

Elisabeth Boner

Head of Corporate Communication



Telefon: +41 44 863 33 05

Telefon: + 41 44 863 31 31

elisabeth.boner@vetropack.com