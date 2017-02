Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Der Telekomausrüster Nokia will sein Softwaregeschäft mit einer Übernahme in der Heimat ausbauen. Nokia bietet 3,04 Euro je Aktie für die ebenfalls finnische Comptel Oyj. Der Softwarespezialist wird damit mit 347 Millionen Euro bewertet. Bedeutende Comptel-Aktionäre, die auf eine Beteiligung von gut 48 Prozent kämen, befürworteten die Offerte und wollten ihre Anteile andienen. Auch der Comptel-Board stehe hinter dem Gebot, so Nokia.

Der einst weltgrößte Handyhersteller hatte bereits angekündigt, das Softwaregeschäft auszubauen. Künftig soll Kunden ein breites Spektrum an Kommunikations- und Digitalservices mit dem Ziel angeboten werden, weite Teile des Geschäfts zu automatisieren.

February 09, 2017

