Heimlich, still und leise hat sich die gamigo AG zu einem Big Player am Online-Gaming-Markt gemausert, nicht ohne in der Vergangenheit dabei die eine oder andere Hürde zu überspringen. Im Mai 2014 lag der Anleihe-Kurs beispielsweise gerade noch bei 50 Prozent, heute notiert die gamigo-Anleihe bei knapp 103 Prozent und zeigt sich als stabiles Investment am Markt. Auch im Anleihen Finder-Musterdepotspiel, das im schwierigen Jahr 2016 einige große Erschütterungen durchleben musste (die Fazits der Spieler lesen Sie hier) ist der gamigo-Bond der beste Performer. Grund genug für die Anleihen Finder Redaktion mit dem aktuellen gamigo-Vorstandschef Remco Westermann über die derzeitige Unternehmensentwicklung, die zukünftigen Ziele sowie die in 2018 anstehende Refinanzierung der Anleihe zu sprechen.

Anleihen Finder Redaktion: Herr Westermann, für mögliche Anleger die vom Gaming und gamigo nur wenig Ahnung haben: Wie genau verdient das Unternehmen sein Geld? Warum sind Zukäufe in dieser Branche nötig?

Remco Westermann: Kern unseres Geschäftsmodelles ist unsere Plattformstrategie. Wir publishen eine große Zahl etablierter Online-Spiele über unsere Plattform. Hierzu gehören zum Beispiel erfolgreiche Multiplayer-Online-Rollenspiele wie Aura Kingdom, Fiesta Online und Dragon's Prophet. Mit unserer Plattform haben wir Zugang zu über 100 Millionen registrierten Nutzerkonten. Unsere Erlöse werden hauptsächlich erzielt durch Einnahmen aus dem Verkauf von virtuellen Items und Gegenständen. Diese können die Spieler ...

