Essen - Die Sorge vor der Fortsetzung der europäischen Staatsschuldenkrise trieb die Investoren gestern in Bundesanleihen und US-Treasuries, so die Analysten der National-Bank AG.Inzwischen würden Nachrichten aus und über Griechenland wieder mit großer Besorgnis zur Kenntnis genommen. Dadurch rücke auch Portugal wieder in den Fokus, wobei die Aufstockung der beiden Anleihen gestern hinsichtlich Nachfrage und Renditezugeständnis durchaus erfreulich problemlos verlaufen sei. Da die überwiegende Zahl der Euroländer die dringend notwendigen strukturellen Anpassungsmaßnahmen nach wie vor nicht durchgeführt habe, sei der Anstieg der Staatsverschuldung gemessen am BIP nicht zum Stillstand gekommen bzw. es seien keine signifikanten Rückgänge zu verzeichnen.

