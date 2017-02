Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Anlagevotum für die Aktien der Lenzing AG von "Hold" auf "Buy" angehoben. Gleichzeitig wurde auch das Kursziel für die Papiere des Faserherstellers merklich von 105,00 auf 157,00 Euro nach oben revidiert.

Das Analystenteam um Sebastian Bray erwartet, dass Lenzing im laufenden Jahr 2017 aufgrund der starken Viskosepreise die Gewinnerwartungen übertreffen werde. Die Viskosepreis sind während des chinesischen Neujahres bereits so stark wie seit 2011 nicht mehr gestiegen.

Deutlich nach oben gesetzt wurden auch die Gewinnprognosen. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 8,69 Euro für 2016, sowie 9,98 bzw. 10,12 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 2,90 Euro für 2016, sowie 3,15 bzw. 3,30 Euro für 2017 bzw. 2018.

Am Donnerstagvormittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 5,70 Prozent bei 142,75 Euro.

