Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rheinmetall +0,67% auf 67,72, davor 8 Tage im Minus (-6,4% Verlust von 71,87 auf 67,27), Polytec -0,04% auf 13,35, davor 7 Tage im Plus (7,7% Zuwachs von 12,4 auf 13,36), Biofrontera -1,96% auf 4,059, davor 7 Tage im Plus (19,14% Zuwachs von 3,48 auf 4,14), Titan Cement -0,66% auf 22,45, davor 5 Tage im Plus (8,6% Zuwachs von 20,81 auf 22,6), SLM Solutions -0,58% auf 37,4, davor 5 Tage im Plus (5,97% Zuwachs von 35,5 auf 37,62), Ambarella -0,01% auf 50,349, davor 5 Tage im Plus (11,17% Zuwachs von 45,29 auf 50,35), Fabasoft -1,01% auf 7,609, davor 5 Tage im Plus (14,58% Zuwachs von 6,71 auf 7,69), Porr +2,46% auf 38,975, davor 5 Tage im Minus (-5,34% Verlust von 40,19 auf 38,04), United Technologies -0,76% auf 110,4, davor 4 Tage im Plus (2,84% Zuwachs...

