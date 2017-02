De Maiziere verlangt weiterhin ein härteres Durchgreifen in der Abschiebungspraxis. Als Beispiel diene die Asylpolitik anderer europäischer Länder. Zudem plädierte er für eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat die auch von Teilen der SPD heftig kritisierten Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan verteidigt. Deutschland schiebe behutsam, verantwortungsvoll und nur in sichere Gegenden in dem Land ab, sagte er am Donnerstag der ARD. "Wenn nach den Ablehnungen der Verwaltung, nach Entscheidungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...