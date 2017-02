voestalpine muss es wieder einmal allen beweisen

Die voestalpine-Aktie (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) reagierte am Donnerstag mit Kursverlusten auf die jüngste Zahlenbekanntgabe des österreichischen Stahl- und Technologieunternehmens. Allerdings können die Kursverluste auch mit Gewinnmitnahmen erklärt werden, nachdem die Anteilsscheine des ATX-Konzerns zuletzt hervorragend liefen.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 (April bis Dezember 2016) musste voestalpine sowohl auf der Umsatzseite als auch bei den Ergebnissen Rückgänge im Vorjahresvergleich verzeichnen. Dafür machte das Management das globale wirtschaftliche Umfeld, insbesondre jedoch die massive Schwäche des Öl- und Gassektors, verantwortlich. Der Eisenbahninfrastruktursektor verzeichnete leichte Abschwächungen und der Energiebereich zeigte sich nicht nur in Europa nach wie vor schwach. Dagegen lief es bei den Kunden in der Automobilindustrie und im Konsumgüterbereich deutlich besser.

