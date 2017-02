Von Willa Plank

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Börsianer an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien sind auf der Suche nach frischen Impulsen und können sich am Donnerstag nicht auf einen klaren Trend besinnen. Zum Handelsende hat sich dann eine verhalten positive Tendenz durchgesetzt. Nach in engen Grenzen uneinheitlichen US-Vorgaben sprachen Händler jedoch weiter von einer abwartenden Haltung und einem sehr dünnen Geschäft in Asien. "Wir brauchen so etwas wie einen Anstoß", kommentierte Christoffer Moltke-Leth von Saxo Capital Markets. Möglicherweise sorgten die am Freitag anstehenden Außenhandelsdaten aus China für eine Belebung, hieß es. Auf Dollarbasis werden 3,1 Prozent höhere Exporte und 10 Prozent höhere Importe vorhergesagt.

Der Nikkei-225 in Tokio gab seine Vortagesgewinne wieder ab und profitierte auch nicht davon, dass der Dollar zum Yen gegenüber dem US-Handel etwas zulegte. Auf Tagessicht zeigte sich der Yen aber unverändert. Der japanische Leitindex verlor 0,5 Prozent auf 18.908 Punkte. Auch gute Daten zur Industrieproduktion halfen nicht - sie stammen allerdings auch aus dem Dezember. Im Handel war zu vernehmen, dass Investoren mit großer Sorge auf das Gipfeltreffen zwischen Ministerpräsident Shinzo Abe und US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington blickten. Denn dort könnten für Japan unliebsame Forderungen gestellt werden, daher seien Aktien im Vorfeld veräußert worden.

Taiwan auf 20-Monatshoch

In Schanghai und in Hongkong ging es dagegen weiter nach oben um 0,5 bzw. 0,2 Prozent. In Seoul stagnierte der Kospi. Der australische S&P/ASX-200 schloss mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent in der Nähe eines Zweiwochenhochs. Marktexperte Ric Spooner von CMC Markets sah die Börsen aktuell in einer Art Gleichgewicht: "Ich habe den Eindruck, dass der Markt derzeit nicht noch weiter nach oben will, weil wir schon ziemlich weit gelaufen sind." Anleger wechselten vor allem innerhalb ihrer Portfolios Aktien aus, statt tatsächlich hinzuzukaufen.

In Taipeh auf Taiwan kletterte der Taiex auf ein frisches 20-Monatshoch - entgegen der sonstigen Trends bei hohen Umsätzen. Sollte das Gewicht taiwanscher Aktien am Freitag bei der Neuausrichtung des MSCI nicht geschmälert werden, könnten Titel aus Taiwan weiter zulegen. Der Aktienmarkt profitiert von einer Aufwertung des Landes in der US-Chinapolitik unter Trump.

Während sich der Yen am Devisenmarkt kaum bewegte, neigte der neuseeländische Dollar zur Schwäche. Er wertete um 0,7 Prozent zum US-Pendant auf zuletzt 0,7195 US-Dollar ab, nachdem die Notenbank des Landes ihr Leitzinsniveau bestätigt hatte. Dies war zwar so erwartet worden, aber zugleich bekräftigte die Zentralbank ihre Überzeugung, dass der Wechselkurs der Landeswährung sinken müsse. Laut Händlern waren die Aussagen etwas zurückhaltender als noch im November. Gold war angesichts der politischen Unwägbarkeiten in den USA und Europa als sicherer Hafen weiter gesucht, die Feinunze bewegte sich mit 1.240 Dollar im Bereich eines Dreimonatshochs.

Bremsenhersteller im Rückwärtsgang

Verkauft wurden in Tokio Aktien aus exportsensiblen Sektoren. Honda verloren 2 Prozent, der Kurs des Subaru-Bauers Fuji Heavy Industries kam sogar um 3,7 Prozent zurück. Die Aktie des Bremsenherstellers Nisshinbo gab um 4,3 Prozent nach. Sie litt darunter, dass das Unternehmen Pläne zum Bau eines Werkes in Mexiko ad acta gelegt hatte. Hintergrund dürfte die Trump-Drohung sein, auf Importe aus Mexiko hohe Zölle erheben zu wollen. Hitachi fielen um 8,0 Prozent. Mitsubishi Heavy Industries verlangt von dem Unternehmen wegen eines Projektes in Südafrika nun deutlich höhere Zahlungen. Mitsubishi Heavy sanken um 3,4 Prozent. Die Titel des Elektronikkonzerns Toshiba ermäßigten sich um 6,7 Prozent auf ein Achtmonatstief. Die Aktie könnte wegen der finanziellen Verfassung von den Kurszetteln der Börse verschwinden.

Besser als der breite Markt schnitten in Schanghai Aktien von Unternehmen ab, die im Bereich Umweltschutz tätig sind. Hintergrund war die Ankündigung der Regulierungsbehörde, Unternehmen aus diesem Sektor zu Börsengängen ermutigen zu wollen. Yonker Environment Protection schnellten um 10 Prozent nach oben. In Taipeh schossen Realtek im Halbleitersektor nur gebremst vom Tageslimit um 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte im Zusammenhang mit dem neuen iPhone 8 von Apple einen äußerst positiven Ausblick vorgelegt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.664,60 +0,23% -0,61% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 18.907,67 -0,53% -1,08% 07:00 Kospi (Seoul) 2.065,88 +0,04% +1,95% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.183,79 +0,53% +2,58% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.511,14 +0,11% +6,83% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.590,18 +0,49% +3,64% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.082,90 +0,53% +7,02% 10:00 BSE (Mumbai) 28.224,80 -0,23% +6,00% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:44 % YTD EUR/USD 1,0696 +0,0% 1,0696 1,0660 +1,7% EUR/JPY 120,16 +0,5% 119,61 119,88 -2,3% EUR/GBP 0,8523 -0,1% 0,8530 0,8528 -0,0% GBP/USD 1,2554 +0,1% 1,2539 1,2501 +1,7% USD/JPY 112,37 +0,5% 111,83 112,44 -3,9% USD/KRW 1146,27 +0,0% 1145,96 1148,46 -5,1% USD/CNY 6,8606 -0,2% 6,8723 6,8859 -1,2% USD/CNH 6,8520 +0,1% 6,8433 6,8554 -1,8% USD/HKD 7,7584 -0,0% 7,7594 7,7587 +0,1% AUD/USD 0,7625 -0,2% 0,7640 0,7623 +5,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,74 52,34 +0,8% 0,40 -3,5% Brent/ICE 55,52 55,12 +0,7% 0,40 -3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,78 1.241,36 +0,0% +0,42 +7,8% Silber (Spot) 17,77 17,78 -0,1% -0,01 +11,6% Platin (Spot) 1.017,70 1.016,25 +0,1% +1,45 +12,6% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,0% -0,00 +6,4% ===

