Die Elektromobilität nimmt allmählich Fahrt auf. Viele Anleger fragen sich deshalb, ob sich hier nicht für Zulieferer und Hersteller ein verheerender Tsunami entwickelt. Beispiele aus der Vergangenheit und ein Blick in die Zukunft zeigen aber, dass nicht nur der Branchenprimus Volkswagen (WKN:766403), sondern auch die gesamte Industrie noch über viele Jahre gute Geschäfte mit dem Verbrennungsmotor machen werden.

Was man von Flachbildschirmen, Wind und Solar lernen kann

Etwa 20 Jahre nachdem LCD-basierte Flachbild-Fernseher populär wurden, sind weltweit immer noch etwa eine Milliarde klassische Kathodenröhren-Geräte im fast täglichen Einsatz. In China werden auch heute noch fleißig neue Geräte im Klotz-Format hergestellt und ...

