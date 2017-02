Die Turnschuhe von Puma sind wieder gefragt. Firmenchef Björn Gulden konnte im vergangenen Jahr die Erlöse kräftig steigern. Mehrheitseigentümer Kering dürfte sich allerdings noch über etwas ganz anderes freuen.

Die Raubkatze ist gut in Form: Der Sportkonzern Puma hat seinen Umsatz vergangenes Jahr um sieben Prozent auf gut 3,6 Milliarden Euro gesteigert. Zu konstanten Wechselkursen sind die Erlöse sogar um zehn Prozent gestiegen. Doch das ist noch nicht alles: Europas zweitgrößter Turnschuh-Hersteller verdient wieder ordentlich Geld. Der Gewinn schoss um zwei Drittel auf 63 Millionen in die Höhe. Das teilte Konzernchef Björn Gulden an diesem Donnerstagmorgen am Firmensitz in Herzogenaurach mit.

"Die Ergebnisse des Jahres 2016 zeigen, dass Puma an Dynamik gewinnt", betonte der Norweger. Darüber dürfte sich vor allem Kering freuen, der französische Mehrheitseigentümer. Denn auch die Dividende steigt um die Hälfte auf 75 Cent je Aktie.

Es seien vor allem die Turnschuhe

