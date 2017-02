Frankfurt - Zinstief und Konzernumbau haben den Gewinn der Commerzbank 2016 deutlich geschrumpft. Der Überschuss brach von knapp 1,1 Milliarden im Vorjahr auf 279 Millionen Euro ein, wie der teilverstaatlichte Dax-Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zur Belastung wird auch die anhaltende Krise in der Schifffahrt. Analysten hatten mit noch schlechteren Zahlen gerechnet - die Aktie stieg vorbörslich um rund 2 Prozent.

"Im Jahr 2016 haben wir ein solides Ergebnis erzielt und unsere Kapitalquote weiter verbessert", bilanzierte der seit Mai amtierende Konzernchef Martin Zielke. "Allerdings können wir mit der Ergebnisqualität noch nicht zufrieden sein." Er will deshalb den Konzernumbau samt Tausender Stellenstreichungen wie geplant umsetzen.

Privatkunden stützen

Als Stütze erwies sich das Geschäft mit Privat- und kleineren Firmenkunden. Das operative Ergebnis in diesem Bereich stieg binnen Jahresfrist um drei Prozent auf fast 1,1 Milliarden Euro. Die Bank konnte in Deutschland unter dem Strich 321 000 neue Kunden gewinnen und vergab mehr Kredite. Bis 2020 sollen weitere zwei Millionen Kunden geworben werden. Seit dem Beginn der Offensive Ende 2012 wuchs die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...