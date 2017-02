Agrana und das Talent Development Program >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Bilfinger droht der 6. Minus-Tag in... » BSN Spitouts Ranking: Apple bereits mit... Agrana This week a new group of AGRANA employees started the Development Center for our Talent Development Program of 2017/18 (AGRANA COMPETENCY TRAINING No.5). We wish all participants a lot of success throughout the entire program. Agrana Platz 3 im Umsatzranking YTD in . Stephan Büttner (CFO) Johann Marihart (CEO) Hannes Haider (IR) Thomas Kölbl (Board Member) Fritz Gattermayer (Board Member) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Wo deutsche Finanzprofis am besten verdienen >> Bildauswahl durch die...

