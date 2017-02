Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten ziehen die Kurse am Donnerstag im frühen Geschäft etwas an. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,3 Prozent auf 3.246 Punkte. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 11.566 Punkte. Gestützt wird die Stimmung von weiterhin guter Nachfrage nach so genannten defensiven, also vergleichsweise konjunkturunabhängigen Aktien.

Zudem kommen die zuletzt sehr hohen Aufschläge französischer Staatspapiere gegenüber deutschen Bundesanleihen wieder etwas zurück. Auch das stützt die Kurse etwas.

Händler wollen die Entwicklung allerdings nicht überbewerten. Die Wahlen in Frankreich und den Niederlanden sowie die konfrontative Politik des neuen US-Präsidenten könnten die Stimmung jederzeit wieder belasten, sagt ein Marktteilnehmer. "Ein Ausbruch des DAX aus der Spanne zwischen 11.400 und 11.700 Punkten ist nicht in Sicht", sagt er.

Die latente Verunsicherung der Anleger kommt auch in den steigenden Goldpreisen zum Ausdruck. Der Preis für die Feinunze liegt nun erstmals seit fast drei Monaten über der Markte von 1.240 Dollar. Zudem deutet der Rückgang der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen darauf hin, dass die Anleger zumindest derzeit nicht mehr an die Rückkehr der Inflation durch die Trump-Politik glauben. Die Rendite ist auf 2,35 Prozent nach Ständen von zeitweise deutlich über 2,50 Prozent gesunken. Die zehnjährigen Bundesanleihen können am Morgen die jüngsten Kursaufschläge verteidigen.

Defensive Werte stützen die Märkte

"Ohne die Erholung der defensiven Titel stünden DAX und Euro-Stoxx deutlich niedriger", sagt ein Händler. Diese vergleichsweise konjunkturunabhängigen Aktien hatten die so genannte Trump-Rally nicht mitgemacht, nun holen sie wieder auf. So steigen RWE um 2,2 und Eon um 2,7 Prozent. Der Index der europäischen Versorger liegt mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent an der Spitze der Branchenindizes.

Gefragt sind aber auch andere defensive Titel. Unilever steigen um 1,4 Prozent, damit holen sie den Dividendenabschlag mehr als auf. Henkel legen 1,2 Prozent zu, obwohl viele Händler vorbörslich skeptisch waren. Anlass dafür war ein Bericht der "New York Post", nach dem Henkel die Reinigungsmittelsparte Diversey von Sealed Air in den USA übernehmen will. Das wäre vermutlich erneut eine Übernahme von mehr als 3 Milliarden Dollar. Der Index der Pharmawerte steigt um 0,6 Prozent, auch sie gelten als defensiv.

Societe Generale im Plus, Commerzbank im Minus

Von der Berichtssaison kommen am Donnerstag uneinheitliche Impulse. Die Geschäftszahlen der Societe Generale für das vierte Quartal sind besser als erwartet ausgefallen. Der Kurs steigt um 2,2 Prozent. Positiv haben sich die geringeren Rückstellungen ausgewirkt. Der Nettogewinn von 390 Millionen Euro liegt klar über der Schätzung von 335,4 Millionen Euro.

Der Bankenindex im Stoxx gewinnt 0,4 Prozent. Commerzbank geben um 1,6 Prozent nach. Zwar liegt die Kernkapitalquote am oberen Ende der Erwartungen. Die operative Gewinnentwicklung enttäuscht aber, heißt es im Handel. Zudem hat die Commerzbank höhere Rückstellungen für den Bereich Schiffsfinanzierungen gebildet.

Der Index der Öl-Aktien steigt um 0,6 Prozent, hier legen Total nach guten Zahlen um 0,4 Prozent zu.

Thyssenkrupp hat mehr umgesetzt als erwartet und den Ausblick auf einen operativen Gewinn von 1,7 Milliarden Euro im gesamten Geschäftsjahr bestätigt. Der freie Cashflow hat sich aber schwach entwickelt. Thyssenkrupp fallen um 3,7 Prozent.

Infineon unter Druck

Größter Verlierer im DAX sind Infineon. Die geplante Übernahme von Wolfspeed in den USA steht laut Infineon vor dem Aus. "Die US-Politik scheint immer willkürlicher zu werden und auf Abschottung abzuzielen", sagt ein Händler: "Der abstrakte Verweis auf 'Nationale Sicherheit' ohne genaue Angabe von Details wird damit zu einem latenten Investitionsrisiko". Dies habe sich bereits bei Aixtron gezeigt. Ein anderer Händler erwartet Infineon mittelfristig allerdings eher fester: "Bei einem Scheitern wird Infineon selbst zu einem Übernahmeziel".

