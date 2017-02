Der Umsatz stieg um rund 7 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Operativ verdiente PUMA mit 128 Millionen Euro etwa ein Drittel mehr als im Vorjahr. Der Gewinn schnellte um 68 Prozent auf 62 Millionen Euro in die Höhe. PUMA wird seit Jahren neu ausgerichtet, nachdem die Marke an ...

