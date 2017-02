Auch auf Europa achten

Vor lauter Bangen und Hoffen bezüglich Trump sollte man nicht den Blick auf Europa verlieren! Ob es nun wegen der diesjährigen Wahlen oder wegen dem neu entflammten Griechenland-Thema ist: Die Renditen der Peripherie-Länder steigen an. Dagegen fallen die Renditen bei Euro Bund und T-Bond. Gleichzeitig zeigt sich Gold trotz stabilem US-$ stark, der Euro wird schwächer. Und last but not least zeigen DAX und Eurostoxx 50 eine relative Schwäche gegen die Wall Street. Es sieht so aus, als schichten global agierende Anleger in Richtung USA und Emerging Markets um. Jetzt sollte man unbedingt darauf achten, ob sich in der EU eine neue Krise ergibt. Ein Profiteur davon wäre das Pfund. Der Brexit ist eingepreist, die britische Währung wird bereits stärker. Eine Euro/Pfund-Short-Spekulation halte ich für chancenreich.

Den vollständigen Artikel lesen ...