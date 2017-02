In einem großartigen Post auf seinem Blog A Wealth of Common Sense schreibt der Investment-Manager Ben Carlson, wie sich in den USA die Renditen von Collegefonds im Vergleich zu einem einfachen Portfolio mit dem Namen Bogle-Model, benannt nach der Indexfonds-Legende John Bogle, entwickelt haben.



Diese Fonds investieren, wie von Carlson beschrieben, auf eine unglaublich komplexe Art und Weise:

Diese Mittel werden in Venture Capital, Private Equity, Infrastruktur, Privatimmobilien, Hölzer und die besten Hedgefonds, die man mit Geld kaufen kann, investiert. Sie haben Zugang zu den besten Aktien- und Anleihenfonds-Managern; sie benutzen Hebelprodukte; sie investieren in komplizierte Derivate; sie benutzen die größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...