Der relativ niedrige Ölpreis bescherte Total im letzten Jahr Gewinnverluste. Nun kämpft der Energiekonzern mit einem Sparkurs gegen die anhaltend schwierige Marktsituation.

Trotz eines Anstiegs der Ölpreise stellt sich der französische Energiekonzern Total mit neuen Einsparungen auf eine anhaltend schwierige Marktsituation ein. Es seien weiter Preisschwankungen zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In diesem Jahr sollen deshalb Kosten in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar (3,3 Milliarden Euro) eingespart werden. ...

