Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer hat mit seinem wichtigsten Pharmamittel Xarelto einen Erfolg in Phase 3 der klinischen Tests erzielen können. Bei einer abschließenden klinischen Studie sei der primäre Endpunkt vorzeitig erreicht worden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. In der Compass-Studie war der Wirkstoff des Gerinnungshemmers (Rivaroxaban) bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder peripherer arterieller Verschlusskrankheit untersucht worden. Das Mittel habe eine "überragende Wirksamkeit" gezeigt, so in einer Mitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...