Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist fester in den Handel am Donnerstag gestartet, nachdem uneinheitliche Vorgaben vorgelegen hatten. Die Wall Street hatte sich am Vortag schwergetan, eine Richtung zu finden. Die asiatischen Märkte zeigten sich wenig verändert. Dort zogen es die Anleger vor dem am Freitag anstehenden ersten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Ministerpräsidenten Shinzo Abe vor, an der Seitenlinie zu bleiben.

Auf dem Parkett herrscht eine Art Pattsituation und die Anleger halten sich zurück, fassen auch Händler zusammen. Einerseits lasteten Unwägbarkeiten auf dem Markt. Neben dem Unsicherheitsfaktor Trump zählten in Europa ein mögliches Wiederaufflammen der griechischen Schuldenkrise und die französischen Präsidentschaftswahlen dazu, hiess es. Andererseits helle sich die Konjunkturlage vielerorts auf. In der Schweiz steht der Jahresabschluss von Zurich Insurance im Mittelpunkt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,43% höher bei 8'414,39 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,36% auf 1'332,31 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,39% auf 9'206,86. Von den 30 wichtigsten Titeln werden 25 höher, vier tiefer und die Partizipationsscheine von Schindler unverändert gehandelt.

Die Titel von Zurich Insurance notieren nach ...

