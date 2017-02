Frankfurt - Die Einkaufsmanagerindices für Januar bestätigen vorerst unser Konjunkturbild: Asien und Mitteleuropa halten 2017 ihr hohes Wachstumstempo, während es in Lateinamerika und Russland von sehr niedrigem Niveau langsam aufwärts geht, so die Analysten der DekaBank.In den Niedriginflationsländern steige aufgrund höherer Rohstoffpreise der Preisdruck leicht an, während in den Hochinflationsländern die Währungsstabilisierung zu fallenden Inflationsraten führe. Für die meisten Schwellenländer würden die Analysten 2017 unveränderte Leitzinsen erwarten. In Brasilien und Russland dürften die Zinsen gesenkt und in Mexiko erhöht werden. Die von der neuen US-Regierung angedrohte Einführung von Handelszöllen solle vor allem Mexiko und China treffen, doch die damit einhergehende Verunsicherung könnte auch das Unternehmensvertrauen in anderen Ländern belasten.

