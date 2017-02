Neue Mitglieder der DAX-Familie

Vielen Investoren ist es längst aufgefallen. Viele Emittenten stellen für Indexzertifikate auf die Performanceindizes von DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® aktuell nur Rücknahmepreise. Der Grund: "Aktientransaktionen in engem zeitlichem Zusammenhang mit dem Dividendenstichtag sind ein alljährlich zur sogenannten Dividendensaison wiederkehrendes Phänomen. Die steuerliche Einordnung kurzfristiger Aktiengeschäfte über den Dividendenstichtag wirft spätestens seit den 1990er Jahren immer neue Streitfragen auf," heißt es in einem Aufsatz "Steueranrechnung aus belieferten Aktiengeschäften über den Dividendenstichtag (Cum/Cum)" von Altvater/Buchholz. Dem Fiskus entgingen durch diese Geschäfte jährlich Steuereinnahmen in erheblichem Umfang. Die Bundesregierung hat 2016 reagiert und die Anrechnungsvorschriften für Kapitalertragsteuer bei Geschäften mit deutschen Aktien über den Dividendenstichtag verschärft.

