LEIPZIG (AFP)--Das Bundesverwaltungsgericht hat weitgehend grünes Licht für eine erneute Vertiefung der Elbe gegeben. Das Gericht stellte in seinem am Donnerstag verkündeten Urteil aber Mängel am Planfeststellungsbeschluss fest und forderte von den zuständigen Behörden Nachbesserungen. Folglich kann die Ausbaggerung vorerst nicht beginnen.

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2017 04:30 ET (09:30 GMT)