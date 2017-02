FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer möglichen weiteren Verzögerung der so wichtigen Elbvertiefung haben die Aktien des Hamburger Hafenbetreibers HHLA am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Der Kurs brach am späten Vormittag um 10,15 Prozent auf 17,27 Euro ein. Weniger hatten sie zuletzt im Dezember gekostet.

Das Bundesverwaltungsgericht sieht weiter Mängel bei den Plänen zur Vertiefung der Elbe, die von den Behörden jedoch nachträglich mit ergänzenden Planungen behoben werden könnten. In seiner jetzigen Form sei der Planfeststellungsbeschluss allerdings rechtswidrig und nicht vollziehbar.

Einem Händler zufolge könnte nun die Hängepartie der letzten Jahre weitergehen. Hamburg will die Elbe schon länger vertiefen, damit der Hafen für Container-Riesen erreichbar bleibt. Daher ist der Ausbau so wichtig für HHLA. Nun müsse abgewartet werden, wo genau Hamburg nachbessern müsse und wie lange dies dauern werde.

Am Markt sei zuletzt offenbar verstärkt mit einem für HHLA günstigen Urteil gerechnet worden, erklärte der Börsianer. So hatten die Papiere seit Ende September um mehr als 40 Prozent zugelegt./mis/ag

ISIN DE000A0S8488

