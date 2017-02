Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-09 / 10:32 *IObit und asknet blicken auf erfolgreiche sieben Monate zurück* *Karlsruhe, 9. Februar 2017 - *IObit, ein weltweit führender System-Utility- und Security-Software-Anbieter, vergrößert in Zusammenarbeit mit asknet die Marktpräsenz in Europa. "Wir sehen die kontinuierliche Verbesserung aber auch die Weiterentwicklung aller IObit Produkte und Services, wie beispielsweise das Advanced SystemCare Ultimate 10, als eine Verpflichtungen unseren Kunden gegenüber", so Mr. Ming Lian, CEO IObit. "Demnach wählen wir auch unsere Partner wie asknet nach diesen Kriterien aus, denn Sie vertreiben unsere Produkte und bieten lokale technische Unterstützung an." Seit der Gründung von IObit im Jahr 2004 werden kontinuierlich leistungsfähige und einfach zu benutzende Produkte entwickelt, welche die Leistung und die Sicherheit des Computers erhöhen. Das preisgekrönte Produkt, Advanced SystemCare, wird derzeit von über 250 Millionen Personen aus 220 verschiedenen Ländern genutzt. "Mit asknet AG haben wir in Europa einen Kooperationspartner an unserer Seite, der durch einen Fokus auf Weiterentwicklung dazu in der Lage ist unsere Produkte mit branchenspezifischen Lösungen zu vertreiben", erklärt Ming Lian, CEO IObit. "Wachstumspfade ergeben sich in der gemeinsamen Erarbeitung von Ideen und Services." Beide Vertragspartner sehen eine erfolgreiche Zukunft des bereits im Frühjahr 2016 geschlossenen Vertrags vor sich. "Wir verbessern gemeinsam und unabhängig unsere Technologien und erweitern kontinuierlich unser Produktangebot, um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden" so Ming Lian. *Über Advanced SystemCare Ultimate 10* Advanced SystemCare Ultimate 10 ist eine leistungsfähige und umfassende Software für PC-Sicherheit und Performance. Advanced SystemCare Ultimate 10 bietet ultimativen Schutz in Echtzeit gegen Spyware, DNS-Angriffe, Browser-Tracking, Homepage-Manipulation und weitere Probleme. Darüber hinaus bietet es den 1-Klick-Ansatz um Junk-Dateien und Registry-Einträge zu reinigen, optimiert Startobjekte, System-Ressourcen und Internet-Verbindungen werden optimiert, so dass das System schneller lädt, reagiert und ein optimales Surferlebnis bietet.. Advanced SystemCare Ultimate 10 hat über 10 nützliche Tools umgebaut und verbessert so alle Funktionen, um das volle Potenzial des PCs auszuschöpfen und es wie neu funktionieren zu lassen. *Über IObit* Gegründet im Jahr 2004, bietet IObit Verbrauchern innovative System-Utilities für Windows, Mac und Android OS, um die betriebliche Leistung erheblich zu verbessern und Computer sowie mobile Geräte vor Sicherheitsbedrohungen zu schützen. IObit ist ein anerkannter Branchenführer mit über 100 Preisen, 500 Millionen Downloads und 10 Millionen aktiven Anwendern weltweit. Weitere Informationen unter www.iobit.com. *Über asknet* Die asknet Gruppe ist ein innovativer Anbieter von eBusiness Technologien und Lösungen für den weltweiten Vertrieb und die Verwaltung von digitalen und physischen Gütern. 1995 als Spin-off des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gegründet, ist das Unternehmen ein Pionier des modernen eCommerce mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. In den Geschäftsbereichen Digital und Physical Goods (ab 2017 gemeinsam eCommerce Solutions) befähigt asknet Hersteller weltweit, ihre Produkte in über 190 Ländern erfolgreich zu vertreiben. Das Kernprodukt, die asknet eCommerce Suite, deckt den kompletten Verkaufsprozess ab und kann von Herstellern sowohl digitaler als auch physischer Güter genutzt werden. Daneben stehen auch einzelne Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette zur Verfügung, wie z.B. asknet Verify zur Verifikation von Käufergruppen. Im Geschäftsbereich Academics unterstützt asknet Kunden aus dem Forschungs- und Lehresektor bei der Beschaffung sowie der Verwaltung von Software und Hardware. Durch intensive Geschäftsbeziehungen zu über 80 % der deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen kennt asknet deren Anforderungen genau und bietet so passgenaue Lösungen an. Weitere Informationen unter www.asknet.de. *Pressekontakt* asknet AG Madeleine Clark +49 (0)721 96458-6116 investorrelations@asknet.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: asknet AG Schlagwort(e): Informationstechnologie 2017-02-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: asknet AG Vincenz-Priessnitz-Str. 3 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0 Fax: +49 (0)721 / 964 58-99 E-Mail: info@asknet.de Internet: www.asknet.de ISIN: DE0005173306 WKN: 517330 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 543227 2017-02-09

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2017 04:32 ET (09:32 GMT)