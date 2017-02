Herzogenaurach - Die PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) hat eine Pressemitteilung zu den Quartalszahlen Q4/2016 sowie den Gesamtjahreszahlen 2016 veröffentlicht: Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2016 - Umsätze erhöhen sich währungsbereinigt um 10% auf EUR 958 Millionen (+9% in der Berichtswährung Euro) mit Wachstum in allen Regionen und Produktsegmenten - Rohertragsmarge steigt um 180 Basispunkte auf 44,6% - Anstieg der operativen Aufwendungen um 13% aufgrund höherer Investitionen in Marketing und eigene Einzelhandelsgeschäfte sowie höherer umsatzabhängiger Kosten - Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT) um 30% auf EUR 14 Millionen - Der Creeper aus der "FENTY PUMA by Rihanna"-Kollektion von Footwear News zum "Schuh des Jahres 2016" in den USA gewählt Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2016 - Umsätze steigen währungsbereinigt um 10% auf EUR 3.627 Millionen (+7% in der Berichtswährung Euro) - Rohertragsmarge verbessert sich um 20 Basispunkte auf 45,7% trotz stärkeren US-Dollars - Anstieg der operativen Aufwendungen um nur 6% führt zu verbessertem operativen Leverage - Operatives Ergebnis (EBIT) erhöht sich um 33% auf EUR 128 Millionen - Ergebnis je Aktie steigt von EUR 2,48 im Vorjahr auf EUR 4,17 im Jahr 2016 - Starke Verbesserung des Freien Cashflows von EUR -99 Millionen 2015 auf EUR 50 Millionen 2016 - Vorgeschlagene Dividende steigt von EUR 0,50 auf EUR 0,75 je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 - Starke Leistungen der PUMA-Athleten bei der UEFA EURO 2016 und den Olympischen Spielen in Rio - Anhaltend starke Sichtbarkeit des PUMA Frauensegments durch die "FENTY PUMA by Rihanna"-Modeschauen und die "DO YOU"-Kampagne mit Model, Schauspielerin und Aktivistin Cara Delevingne Bjoern Gulden, CEO PUMA SE: "Das vierte Quartal entwickelte sich erwartungsgemäß mit einem soliden Wachstum bei Umsatz und EBIT.

