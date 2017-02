Der DAX liegt gegenüber dem Vorwochenschluss aktuell im Minus. Aber RWE - wow! Da geht auf einmal was. Grund: Die Nerven werden dünner, die sicheren Häfen werden verstärkt angelaufen. Edelmetalle, Anleihen … und die defensiven Aktien wie der Energieversorger RWE. Der dadurch jetzt unmittelbar vor der Vollendung einer Trendwendeformation steht.

Neue Bilanzdaten stehen bei RWE erst Mitte März in Form des Jahresabschlusses 2016 an. Sofern vorher keine vorläufigen Zahlen auf den Tisch kommen, würden solche Daten also das Kursgeschehen erst einmal nicht beeinflussen. Die Charttechnik ist momentan also das Maß aller Dinge. Sie - und die zunehmende Nervosität der Anleger. RWE ...

