FMW-Redaktion

In der letzten Woche war vor allem bei den Profis die Stimmung deutlich eingebrochen - aus Sorge über den Protektionismus von Donald Trump und die daraus resultierenden Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft, ergo den Dax. Nun aber hat die Sorge offenkundig abgenommen in Sachen Trump, der Optimismus steigt wieder, trotz der politischen Turbulenzen vor der Wahl in Frankreich, die die Profis offensichtlich kalt lässt! So legt das Bullen-Lager um 4% zu auf nun 35%, womit die Optimisten wieder knapp vor den Bären liegen, die 5% auf nun 34% verlieren. Doch zeigt der sehr hohe Anteil von Neutralen, die bereits in der Vorwoche mit 30% den höchsten Stand seit Mai 2016 erreicht hatten und nun noch einmal 1% zulegen konnten, dass da doch eine gewisse Verunsicherung besteht.

Diese Verunsicherung ist auch bei den Privatanlegern greifbar, ässuert sich dort jedoch eher als Skepsis. Denn bei den Privaten können die Bären ihren Vorsprung mit einem Zuwachs von 4% auf nun 46% weiter ausbauen, die Bullen dagegen verlieren 3% auf nun 37%, neutral sind nur 17% (-1%).

Es gibt also eine größer werdende Lücke zwischen Profis und Privatanlegern, und Joachim Goldberg erklärt sich das so:

"Tatsächlich ist diese Stimmungsverbesserung (gemeint sind die Profi-Investoren, ...

