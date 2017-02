Baierbrunn (ots) - Selbst wenn bei Kindern die Backenzähne zum Schutz vor Karies versiegelt worden sind, ist weiterhin eine gründliche Pflege nötig. "Dass ein Zahn versiegelt ist, bedeutet nicht, dass er nicht mehr geputzt werden muss", betont Dr. Elena Schaub-Langner, Kinderzahnärztin aus München, im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Für Eltern heißt dies: ordentlich nachputzen, auch noch im Grundschulalter. "Den Kindern fehlt noch die motorische Fähigkeit, um dies gut genug zu machen", sagt Privatdozentin Dr. Cornelia Frese, Oberärztin an der Poliklinik für Zahnerhaltung am Universitätsklinikum Heidelberg. Beide Expertinnen weisen zudem darauf hin, dass Versiegelungen alle vier bis sechs Monate vom Zahnarzt überprüft und gegebenenfalls nachversiegelt werden müssen.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 2/2017 liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.



OTS: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54201.rss2



Pressekontakt: Sylvie Rüdinger Tel. 089 / 744 33 194 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de