Zürich - Die Sammelstiftung Nest geht eine Partnerschaft mit der Wagniskapitalplattform investiere.ch ein, um künftig als erste Schweizer Pensionskasse systematisch in Startups zu investieren. Sie will damit der hohen Innovationskraft des Wirtschafts- und Forschungsstandortes Schweiz Rechnung tragen und unternehmerisches Handeln in der Schweiz fördern.

Als erste Schweizer Pensionskasse hat die Sammelstiftung Nest entschieden, gezielt in zukunftsträchtige Jungunternehmen zu investieren. Dabei setzt Nest langfristig auf die Expertise und Erfahrung von investiere.ch, der führenden Schweizer Investitionsplattform für Startups. Mit über 50 Finanzierungsrunden zählt investiere.ch zu den aktivsten Startup-Investoren der Schweiz. investiere.ch verfügt über eines der erfahrensten Teams von Venture-Capital-Spezialisten und über das schweizweit grösste Netzwerk von Business Angels und Technologie-/Branchenexperten. Nach einer professionellen Prüfung der Jungunternehmen durch diese Spezialisten spielen die Investoren des investiere.ch-Netzwerks eine entscheidende Rolle für die Partnerschaft: Ihre Investition ist Voraussetzung für Co-Investitionen der Nest. "Wir sind uns bewusst, dass Anlagen in Jungunternehmen mit besonderen Risiken verbunden sind und deshalb sind wir sehr stolz, mit investiere.ch einen kompetenten und zuverlässigen Partner gefunden zu haben. Wir schätzen die sorgfältige Selektion der Beteiligungen und die aussergewöhnlich konstruktive Begleitung der Portfolio-Unternehmen. Wir sind beeindruckt von der Kompetenz und Breite des Know-hows, welche uns nun zur Verfügung steht," ...

