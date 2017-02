Wien - In den USA dürften heute nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von Interesse sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Konsens erwarte für Januar mit 249 Tsd. Anträgen eine stabile Entwicklung, welche das positive Bild des US-Arbeitsmarkts festigen würde. Ansonsten stünden heute vor allem die Wortmeldungen der FOMC-Mitglieder Bullard und Evans im Mittelpunkt. Immerhin habe ihr Kollege Harker am Montag die Märkte mit seiner Aussage überrascht, eine Zinsanhebung im März stünde durchaus zur Debatte. Die FED Funds Futures würden dies jedoch weiterhin nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 9% preisen.

