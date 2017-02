Frankfurt - In dieser Woche gibt es nur wenige Einträge im Datenkalender - Grund genug für Marktteilnehmer, sich politischen Themen zu widmen, so die Analysten der Helaba.Dabei würden die in diesem Jahr anstehenden Wahlen in Europa lange Schatten vorauswerfen. Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich würden Umfragen zufolge Le Pen von der Front National und der unabhängige Kandidat Macron die Stichwahl erreichen, bei der wiederum Macron deutlich vorne läge. Allerdings hätten Umfragen sowohl bei der "Brexit"-Abstimmung als auch bei der Wahl Trumps zum US-Präsidenten falsch gelegen. Le Pen wolle im Falle ihres Wahlsiegs ein Referendum über den Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union abhalten und sie habe - ähnlich wie Trump - ein populistisches Wahlprogramm "Frankreich zuerst". Spätestens seit Bekanntwerden dieses Programms sei klar, dass die Wahl in Frankreich auch eine Entscheidung über die Zukunft der EU und des Euro sei.

