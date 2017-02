Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100004725 heruntergeladen

werden -



Die Helsana-Gruppe blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2016

zurück. Die Combined Ratio liegt wieder im Gewinnbereich; ein

Kapitalanlageergebnis über dem Benchmark trägt einen massgeblichen

Teil zum guten Ergebnis bei. Die Finanzlage ist unverändert sehr gut.

Helsana blickt zuversichtlich in die Zukunft, trotz schwieriger

Marktlage und weiterhin ansteigender Leistungskosten.



Helsana blickt auf ein solides Geschäftsjahr 2016 zurück. Das

Unternehmensergebnis fällt mit 98 Millionen Franken deutlich positiv

aus. Das gute Ergebnis im Versicherungsgeschäft wird durch ein

ausgezeichnetes Anlageergebnis über Benchmark ergänzt. Nach dem

geplanten versicherungstechnischen Verlust des Vorjahres im

Grundversicherungsbereich, um die überschüssigen Reserven an die

Kunden zurückzugeben, zeigt sich die Combined Ratio deutlich

verbessert und liegt wieder in der Gewinnzone. Im

Zusatzversicherungsbereich sieht das Bild trotz steigender

Leistungskosten und einer leichten Prämienanpassung bei zwei

Spitalprodukten auf das Jahr 2016 ebenfalls erfreulich aus.



Leistungskosten steigen weiter an



Die Leistungskosten der Helsana-Gruppe stiegen 2016 weiter an. Sie

belaufen sich per Ende 2016 auf 6,101 Milliarden Franken. Auch die

Prämieneinnahmen liegen mit 6,370 Milliarden Franken erstmals über

der 6-Milliarden-Grenze.



Das Kostenwachstum des Vorjahres entsprach dem langfristigen Trend

von etwas mehr als vier Prozent. Die Kosten nahmen in sämtlichen

Kategorien zu. In der Sparte KVG stiegen wie im Vorjahr die

Arztkosten, die Kosten für Physiotherapie und Spitex sowie für

Medikamente besonders deutlich an. Im Bereich Spital ambulant war der

Anstieg ebenfalls hoch und beschleunigte sich gegenüber 2015. Bei

den Arztkosten fiel der Anstieg bei den Spezialisten höher aus als

bei den Grundversorgern. Bei den Medikamentenkosten fällt auf, dass

sie nun bereits im dritten Jahr in Folge um rund sechs Prozent

zugenommen haben. Im Bereich der Zusatzversicherungen ist nach wie

vor der Spitalsektor der massgebliche Kostentreiber.



Verbessertes versicherungstechnisches Ergebnis



Gegenüber dem deutlichen versicherungstechnischen Verlust für 2015

fällt das Ergebnis mit 55 Millionen Franken markant besser aus. Die

Combined Ratio ist mit 99,1 Prozent (2015: 102,3 Prozent) praktisch

ausgeglichen.



In der KVG-Sparte beträgt die Combined Ratio für 2016 100,4

Prozent; eine erhebliche Verbesserung gegenüber den 103,7 Prozent des

Vorjahres. Der Wert liegt im angestrebten Bereich.



In der VVG-Sparte zeigt sich die Combined Ratio mit 95,8 Prozent

(2015: 98,9 Prozent) ebenfalls verbessert. Die Leistungskosten

stiegen 2016 zwar weiter an, doch die leichten Prämien- und

Rabattanpassungen im Spitalzusatzversicherungsbereich haben dazu

beigetragen, das Ergebnis abzufedern.



Ein in Vergleich zum Vorjahr leicht schlechteres Resultat wurde in

der Unfallsparte erzielt, wo die Combined Ratio 98,6 Prozent beträgt

(2015: 97,2 Prozent).



Helsana ist fit für die grossen Herausforderungen der Zukunft



Per 1.1.2017 legt die Helsana-Gruppe die Marken Avanex mit Helsana

und Sansan mit Progrès zusammen. Sie sorgt damit für mehr Stabilität

bezüglich der zukünftigen Prämienentwicklung und reagiert auf neue

gesetzliche Rahmenbedingungen wie die Verfeinerung des

Risikoausgleichs.



Sämtliche Gesellschaften der Helsana-Gruppe erfüllen weiterhin die

gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Solvenz. Die Marktposition

ist unverändert solide und Helsana bleibt gut gerüstet für die

Zukunft.



Die Erreichung des strategischen NPS-Ziels bleibt sehr

anspruchsvoll. In der jüngsten Messung von Dezember 2016 liegt

Helsana weiterhin auf Rang 8, konnte den Abstand zu den Top 3 jedoch

leicht verringern. Im Unternehmensgeschäft ist die Erreichung eines

nachhaltig rentablen Geschäfts vor dem Hintergrund anhaltend

steigender Leistungskosten eine grosse Herausforderung.



Wichtigste Kennziffern in Mio. CHF 2016 2015



Verdiente Prämien 6'370 5'982

Versicherungsleistungen 6'101 5'876

Versicherungstechnisches Ergebnis 55 -137

Combined Ratio (Helsana-Gruppe) 99,1 % 102,3 %

- KVG-Sparte 100,4 % 103,7 %

- VVG-Sparte 95,8 % 98,9 %

- UVG-Sparte 98,6 % 97,2 %

Unternehmensergebnis 98 16

Eigenkapital 2'055 1'958



Helsana - engagiert für das Leben



Die Helsana-Gruppe engagiert sich als vertrauenswürdige Schweizer

Kranken- und Unfallversicherung für die Gesundheit und Vorsorge von

Privaten und Unternehmen. Das Unternehmen ist eine nicht

börsenkotierte Aktiengesellschaft und als Holding organisiert. Unter

dem Holdingdach betreiben die Gesellschaften Helsana und Progrès das

operative Geschäft. Helsana beschäftigt schweizweit über 3000

Mitarbeitende und nimmt mit einem Prämienvolumen von über sechs

Milliarden Franken im Schweizer Versicherungsmarkt eine führende

Position ein.



Helsana schützt 1,9 Millionen Menschen gegen die finanziellen

Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit im

Alter. Mit einem breiten Angebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- und

Unfallversicherung engagiert sich Helsana für das Leben jedes

Einzelnen.



Für 46 500 Firmen und Verbände mit insgesamt 700 000 Versicherten

entwickelt Helsana Versicherungslösungen zur Abfederung der

wirtschaftlichen Folgen krankheits- oder unfallbedingter Absenzen.



Originaltext: Helsana Gruppe

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100004725

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100004725.rss2



Kontakt:

Für weitere Auskünfte:

Helsana-Medienstelle

Telefon +41 43 340 12 12

media.relations@helsana.ch



Diese Medienmitteilung finden Sie auch im Mediencorner unter

www.helsana.ch/media.