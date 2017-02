NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Konsum bleibt voraussichtlich auch 2017 eine wichtige Konjunkturstütze. Dennoch dürften die privaten Konsumausgaben in diesem Jahr nicht mehr ganz so stark steigen wie 2016, erwartet das Marktforschungsunternehmen GfK . Nach einem Wachstum von 2,0 Prozent im Vorjahr rechnen die Konsumforscher für dieses Jahr nur noch mit einer Zunahme von 1,5 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten GfK-Prognose für 2017 hervorgeht. Die Verbraucher seien zwar weiter in Konsumlaune; in manchen Bereichen wie bei Textilien und der Unterhaltungselektronik zeichne sich aber eine Marktsättigung ab, betonte die GfK./kts/DP/stb

