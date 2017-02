Die deutsche Wirtschaft hat 2016 einen Exportüberschuss in Rekordhöhe erzielt. Die Ausfuhren übertrafen die Einfuhren um 252,9 Milliarden Euro. Durch die Zahlen könnte nun aber die Kritik am deutschen Wirtschaftsmodell zunehmen. Nach aktuellen Geschäftszahlen gingen die Aktien der Commerzbank und von ThyssenKrupp auf Talfahrt. Infineon-Aktionäre sind geschockt, weil eine als sicher gedachte Übernahme in den USA Widerstand durch die Behörden erfährt. Holger Scholze berichtet.