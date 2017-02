Hamburg (ots) -



Beim großen GALA-Shooting (Ausgabe 07/17, ab heute im Handel) zeigt RTL-Moderatorin Nazan Eckes (40), die mit dem Künstler Julian Khol (37) bereits den zwei Jahre alten Lounis hat, ihr Baby-Glück mit Ilyas. Der Kleine kam vor elf Wochen zur Welt. "Ilyas ist ein sehr entspanntes Baby", so Nazan Eckes im Interview. Als Zweifach-Mama sei sie derzeit allerdings "24 Stunden im Einsatz und ständig auf Trab. Dementsprechend erschöpft liege ich abends auf dem Sofa."



Außerdem sei sie wachsamer geworden. "Es ist mir wichtig, dass meine Kinder in einer geborgenen Umgebung aufwachsen, daher mache ich mir viel mehr Gedanken über die Entwicklungen in der Welt. Ich will meine Kinder selbstsicher und mit viel Lebensfreude erziehen." Die Familie ist für Nazan Eckes nun komplett. "Die Baby-Planung ist abgeschlossen. Man soll niemals nie sagen, aber wir sind mit den zwei Jungs sehr glücklich."



