An vielen Märkten hatte sich in den letzten Tagen etwas Langeweile breit gemacht. Einziger Lichtblick in der trägen Zeit waren die Edelmetalle. Ähnlich wie sein Schwestermetall Silber hat das Gold - nach einem zugegebenermaßen recht harten Absturz nach der US-Wahl - im bisherigen Verlauf des neuen Jahres Woche für Woche an Wert zugelegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...