Paris - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Die Sorge um die politische Zukunft Europas im Vorfeld der Frankreich-Wahlen bremste aber weiterhin die Risikobereitschaft der Anleger. Der EuroStoxx 50 legte während der fortschreitenden Berichtssaison um 0,30 Prozent zu auf 3247,71 Punkte.

Ähnlich moderat ging es in Paris zu, wo der CAC-40 um 0,29 Prozent auf 4780,48 Punkte anstieg. Der Londoner FTSE 100 stand am Tag nach der Brexit-Absegnung durch das britische Unterhaus prozentual unverändert bei 7188,44 Punkten. Gebremst wurde er vor allem durch schwache Minenwerte, die sich am hinteren Ende des "Footsie" versammelten. Der Teilindex Stoxx 600 Basic Resources war entsprechend auch der grösste Verlierer in der europäischen Branchenübersicht.

Im Zuge der Berichtssaison profitierten die Papiere der Societe Generale mit einem Aufschlag von gut 2 Prozent von ihren Resultaten für das abgelaufene Jahr, die laut Händlern ...

