Unterföhring (ots) - Sind Handys eine Gefahr für Bienen? Mit seinem Projekt zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Handystrahlung und dem weltweiten Bienensterben, auch "Colony Collapse Disorder" (CCD) genannt, gewinnt das Schülerforschungszentrum Nordhessen den "WWF Galileo Green Youngster Award" 2017. Die Schüler statten für das Experiment einen Bienenstock mit Infrarot-Kameras und mit einem eigens konstruierten System von Licht-Sensoren aus. Dadurch können sie Faktoren wie Lautstärke, Temperatur und das Verhalten der Insekten vor und während der Nutzung eines Handys exakt bemessen.



Der Sieger des Nachwuchspreises "WWF Galileo Green Youngster Award" wurde per Online-Voting vom Publikum bestimmt. ProSieben engagiert sich seit 2013 beim weltweit größten Umweltpreis und vergibt seitdem den "Galileo Wissenspreis" an umweltschonende und nachhaltige Ideen. Die Auszeichnung wird am 12. Mai 2017 bei den "GreenTec Awards" in Berlin verliehen.



