Das alte Sprichwort von der kurzen Halbwertszeit politischer Ereignisse hat seit einiger Zeit keine Gültigkeit mehr. Zu groß sind die Folgen von Wahlen und Referenden. In Europa wird jede Wahl zu einer Abstimmung über die EU, in den südlichen Staaten stimmen die Bürger indirekt über Brüssels Spar-und Reformpolitik ab. Sollte Frankreich im Frühjahr an das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...