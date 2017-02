Frankfurt - Unerwartet schnell wurde das Inflationsziel der Tschechischen Zentralbank (Ceská Národní Banka, CNB) im Dezember erreicht, nachdem es zuvor knapp vier Jahre lang unterschritten worden war, so die Analysten der DekaBank.Die Entwicklung habe erneute Spekulationen über den Zeitpunkt des Endes der EUR/CZK (Tschechische Krone)-Untergrenze entfacht, allerdings habe sich die CNB unbeeindruckt gezeigt und zuletzt an ihrem Plan festgehalten, die CZK erst Mitte des Jahres freizugeben. Ihre geringe Sorge bezüglich des Preisniveaus habe die Bank damit begründet, dass einmalige Faktoren und ungünstige Basiseffekte zum Anziehen der Inflationsrate im Dezember geführt hätten. Auch in den nächsten Monaten erwarte die Zentralbank eine Inflation am oder über dem Zielwert von 2%, prognostiziere allerdings für die zweite Jahreshälfte eine Annäherung an das Ziel von oben. Diese Prognose setze auf eine - zumindest leichte - Aufwertung der CZK nach Freigabe des Wechselkurses.

