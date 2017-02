Wien - Stefan Haderer übernimmt die Leitung der Human Resources Abteilung bei der Erste AM, so Erste Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit verantwortet er sämtliche Personalaktivitäten innerhalb der Gesellschaft und aller Tochtergesellschaften, die gemeinsam über 320 Mitarbeiter beschäftigten. In seiner neuen Position berichtet er unmittelbar an Heinz Bednar, Chief Executive Officer (CEO) der Erste AM.

