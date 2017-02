Deutschlands Exportstärke wirkt ein wenig wie die Muskeln eines Bodybuilders: Zum Gewichte heben mögen sie taugen, aber zuhause die Decke streichen - dafür reicht das einseitige Training nicht. Ein Kommentar.

Die deutsche Industrie hat 2016 das dritte Jahr in Folge wieder erheblich mehr exportiert als importiert. Die Exporte sind dabei ebenso wenig das generelle Problem, wie starke Muskeln bei einem Menschen. Es ist die Einseitigkeit, die schadet: Denn würden die Importe einigermaßen mithalten, dann dürften wir uns wirklich freuen über die Weltmarktstärke der Industrie.

Mit den starken Exporten geht automatisch Kapitalexport einher; Mittel, die in Deutschland für Investitionen fehlen. Hätte der Staat in den letzten drei Jahren mehr in die öffentliche Infrastruktur investiert, hätte dies auch private Investitionen befördert, das Ungleichgewicht wäre kleiner ausgefallen.

Allerdings sind öffentliche Investitionen nicht das Allheilmittel. Damit mehr nach Deutschland importiert wird, müssten wohl auch die Löhne noch stärker steigen als in den letzten zwei Jahren. Ja, irgendwann könnte dies dann wieder die internationale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen - allerdings vermutlich nicht ...

