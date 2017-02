Wallisellen - Nach dem erfolgreichen Start von Allianz Cinema in Zürich und Basel weitet die Allianz Suisse ihr Kinoengagement aus: Erstmals werden Kinofans auf der Esplanade de Montbenon in Lausanne cineastische Momente erleben. Darüber hinaus übernimmt die Allianz Suisse auch das Titelsponsoring des schweizweiten "Allianz Tag des Kinos", der in diesem Jahr am 3. September stattfindet.

Mehr als 80'000 Kinofans auf dem Basler Münsterplatz und am Zürichsee - der Start von Allianz Cinema war ein grosser Erfolg. Dieser soll künftig auch auf die Westschweiz ausgeweitet werden. Gemeinsam mit der Cinerent OpenAir AG, der Veranstalterin der OpenAir-Kinos, gibt es neu ab Juni 2017 auch in Lausanne ein "Allianz Cinema" für Fans des Freiluftkinos. Während einem Monat wird den Cineasten auf der Esplanade de Montbenon ein ausgewähltes Kinoprogramm präsentiert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unser Konzept wieder nach Lausanne zurückbringen konnten - dazu noch an diesem schönen Ort, der dafür einen idealen Rahmen bildet", betont Peter Hürlimann, CEO der Cinerent AG. Die Organisatoren rechnen mit insgesamt 30'000 Besucherinnen und Besuchern. Wie in Basel und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...