DAX - Euphorie zu Beginn verpufft

André Rain,

Godmode-Trader.de

Hallo zusammen,

der DAX® rutschte gestern nochmals an den Unterstützungsbereich bei 11.480 Punkten zurück und prallte dort dynamisch nach oben hin ab. Durch die steile Erholung der letzten zwei Handelsstunden erhielt die Tageskerze noch einen Schatten, womit bärische Ambitionen zunäscht abgewehrt werden konnten. Heute startet der Index stark in den Tag und schießt in den ersten Minuten weit nach oben. Intraday kippt er aber zurück und stabilisiert sich nun knapp im Plus.

Vom aktuellen Kursniveau aus könnten die Bullen nochmals einen Anlauf auf die Tageshochs versuchen. Geht es darüber, wird ein kleines Kaufsignal aktiv. Erste Ziele liegen dann bei 11.720 - 11.730 und darüber hinaus bei 11.802 und 11.920 Punkten. Kommen die Bären jedoch wieder und drücken ihn unter 11.520 zurück, ist Vorsicht geboten. Dann könnte es zu einem erneuten Test der Unterstützungszone bei 11.480 Punkten kommen. Deren Bruch wäre kritisch zu werten, bei 11.400 - 11.410 liegt dann die erste Auffangzone.

DAX® in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.01.2017 - 09.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

