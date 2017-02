IRW-PRESS: Cruz Capital Corp.: Cruz schlägt Namensänderung in Cruz Cobalt Corp vor

Cruz Capital Corp (CUZ-TSXv, BKTPF-OTCBB, A2AG5M--FSE) gibt bekannt, dass das Management vorgeschlagen hat, den Unternehmensnamen in Cruz Cobalt Corp zu ändern. Denn dies spiegelt den Fokus des Unternehmens, der auf hochgradigen Kobalt-Projekten in Nordamerika liegt, besser wider. Die Namensänderung unterliegt der Genehmigung durch die Börse.

James Nelsen, President von Cruz, sagte dazu: Das Management ist der Ansicht, dass sich durch den geänderten Namen Cruz Cobalt Corp deutlich zeigt, dass der Fokus des Unternehmens auf Kobalt liegt. Unser Vorteil ist, dass wir viele hochgradige Kobalt-Projekte in Nordamerika haben und dort einen First-Mover-Status haben, weil wir diese historischen hochgradigen Kobalt-Projekte vor dem kürzlichen Ansturm in diesem Sektor erwerben konnten. Wir verfügen über liquide Mittel und können in Kürze mit intensiven Arbeiten beginnen. Das Management ist davon überzeugt, dass die Kobaltpreise rasant steigen werden, so ähnlich, wie es in den vergangenen zwei Jahren bei Lithium der Fall war. Gestern lagen die Kobaltpreise bei einem neuen Fünf-Jahres-Hoch und wir sind sehr optimistisch, was die kurz- und langfristigen Wachstumstreiber von Cruz Cobalt Corp anbelangt.

Am 7. Februar 2017 hatte das Unternehmen außerdem berichtet, dass seine Aktien in den USA nun vollständige DTC-fähig sind. Das bedeutet, dass US-amerikanische Brokeragefirmen die Aktien von Cruz nun in ihrem Heimatmarkt das Settlement durchführen können und nicht mehr über den kanadischen Markt handeln müssen, was den Handel auf dem US-Markt transparenter macht und erleichtert.

Cruz hat einen Early-Mover-Vorteil, denn Cruz konnte vor dem Großteil der Kobalt-Neueinsteiger einige der, unserer Meinung nach besten Kobaltprojekte in Nordamerika kaufen. Zurzeit hat Cruz sieben Kobaltprojekte in Kanada und eins in Idaho. Die vier verschiedenen Kobalt-Prospektionsgebiete in Ontario erzielten, laut offizieller Regierungsakten, Kobaltwerte von bis zu 13% auf dem 900 Acre großem Coleman Kobalt-Prospektionsgebiet und 10,5% auf dem 900 Acre großen Johnson-Kobalt-Prospektionsgebiet. Das 5500 Acre große Kobalt-Prospektionsgebiet Hector war früher bereits eine produzierende Kobaltmine und das 1480 Acre große Kobaltprospektionsgebiet Buche erzielte Werte von 13%. Unser Kobalt-Prospektionsgebiet War Eagle in British Columbia umfasst eine ehemals produzierende Kobaltmine und es wurden Werte von 6,5% Kobalt gefunden. Aufgrund dieser Projekte ist sich das Management sicher, dass Cruz ein qualitativ hochwertiges Kobalt-Portfolio mit einigen der historisch höchsten Kobaltwerten in Nordamerika besitzt. Das hebt Cruz von den meisten Juniorunternehmen in diesem Sektor ab. Wir glauben, dass 2017 die Kobaltpreise rasant steigen werden und Cruz so gut positioniert ist, diese Entwicklung voll nutzen zu können. Wir wollen nun mit den Arbeiten auf all diesen Projekten richtig loslegen, denn wir haben es uns zum Ziel gemacht, dass Cruz in Nordamerika bei der Generierung und Entwicklung von Kobalt-Projekten vorherrschend ist. Die erste Hälfte des Jahres 2017 wird für Cruz eine äußerst aktive Zeit sein und das Management geht von sehr positiven Entwicklungen auf Cruzs Kobalt-Liegenschaften aus, meinte President Nelson.

