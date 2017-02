Wer mit der Türkei Geschäfte macht, braucht viel Geduld. Unter den Top-10-Exportländern ist das Land einmal mehr jenes mit der schlechtesten Zahlungsmoral, teilte am Donnerstag die OeKB Versicherung mit. Deutlich verschlechtert hat sich die Situation in Indien und Brasilien.Zur Lage in der Türkei schreibt die OeKB: "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...