Bad Marienberg - Air Berlin Finance B.V. gibt bekannt, dass sie beabsichtigt, (i) die Gläubiger ihrer bestehenden 6,00% garantierten Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A1HGM38/ WKN A1HGM3) fällig am 6. März 2019 mit einem ausstehenden Nennbetrag von EUR 140 Mio., die zu einem Wandlungspreis von aktuell EUR 2,11 in auf den Namen lautende Stammaktien wandelbar sind, aufzufordern, diese Schuldverschreibungen gegen neue garantierte Wandelschuldverschreibungen umzutauschen, und (ii) einen Betrag von zusätzlich bis zu EUR 85 Mio. mittels eines weiteren Angebots der neuen Wandelschuldverschreibungen aufzunehmen, so Air Berlin PLC (ISIN GB00B128C026/ WKN AB1000) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...