Die Kunden der Flatex haben sich zuletzt an Donald Trumps Motto "America First" gehalten. Zumindest was die Wahl des bevorzugten Index angeht. Der amerikanische Leitindex zeigte sich zuletzt weniger anfällig für Nervosität. Damit hielt er sich über der 20.000 Punkte-Marke. Oswald Salcher von Flatex erklärt die Details. Im Interview mit Moderatorin Cornelia Eidloth spricht Oswald Salcher außerdem über den DAX, Rohöl und die Commerzbank und deren Bilanz.